La gossera demana a la població que doni mantes velles

Andorra la VellaLa gossera ha fet una nova crida per aconseguir mantes velles per als animals. Les mantes s'utilitzen per aïllar els animals del fred al terra dels seus espais. Per qüestions sanitàries i veterinàries aquestes mantes no es poden reutilitzar quan ja han fet la seva funció. La gent que vulgui col·laborar pot portar les mantes a la gossera qualsevol dia de la setmana als matins. Amb els dies de fred i humitat que s’anuncien, són d'una gran utilitat.