Govern actualitza el reglament d'armes

Andorra la VellaGovern ha donat llum verda aquest dimecres al reglament d'armes, un text que introdueix modificacions suplementàries i millores en el redactat del reglament vigent fins ara, aprovat el 2022, si bé la majoria de les disposicions es mantenen invariades. La modificació introduïda quant al règim de venda de determinades armes de la categoria 10a, a través de la qual es precisa el registre de les transaccions sobre aquests elements i es limita el nombre d'articles que es poden adquirir.

La inscripció relativa a la venda ha d'incloure el nom, el número de passaport o document d'identitat, la data i el lloc de naixement i l'adreça de la persona adquirent en el cas que una mateixa persona adquireixi una arma de la categoria 10a.6 (polvoritzadors de defensa personal d'una capacitat superior a 100 ml) o més de tres armes de les categories següents, siguin o no de la mateixa categoria: 10a.5 (porres i bastons telescòpics de defensa), 10a.6 (d'una capacitat igual o inferior a 100 ml), 10a.7 (armes d'impulsió elèctrica de contacte), 10a.8 (pistoles llançabengales, armes per llançar caps i fusells de pesca submarina que permetin llançar fletxes o arpons) o 10a.9 (armes accionades per molla o ressort amb una energia cinètica en boca màxima de 3,5 joules).

A més, resta expressament prohibida l'adquisició, per part d'una mateixa persona, de més d'una arma de la categoria 10a.6 (d'una capacitat superior a 100 ml), o de més de cinc armes de les categories 10a.5, 10a.6 (d'una capacitat igual o inferior a 100 ml),10a.7, 10a.8 o 10a.9, siguin de la mateixa categoria o no.

En paral·lel, s'estableix, de forma excepcional i mentre no es disposi en el territori nacional d'un camp de tir, la possibilitat d'autoritzar l'activitat d'afinar armes de les categories 3a (armes de foc llargues ratllades, per a caça major o per a tir esportiu) i 4a (armes de foc llargues d'ànima llisa o escopetes per a caça major, caça menor o per a tir esportiu) en entorns naturals, amb la notificació prèvia al Cos de Banders i al Cos de Policia i sota determinades limitacions i condicions de seguretat.

Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, el que ve a fer aquest nou reglament és "aportar més control al voltant d'aquestes armes", especialment pel que fa a la traçabilitat de les que es contemplen en la categoria esmentada. A més, ha indicat que el text s'ha treballat i consensuat prèviament amb el sector. Tanmateix, Casal ha manifestat que l'actualització del reglament no respon a cap demanda d'organismes internacionals o de cossos d'ordre dels països veïns.