Govern aprova el finançament al 100% de la Bedaquilina per Tuberculosi Multiresistent

Andorra la VellaEl Govern d’Andorra ha aprovat una modificació crucial en el Reglament que regula el finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, que inclou ara la cobertura completa de la bedaquilina. Aquest nou fàrmac, indicat per tractar la tuberculosis pulmonar multiresistent, passarà a ser finançat en la seva totalitat per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

La bedaquilina s’utilitza com a part d’un tractament combinat quan els tractaments convencionals no poden ser administrats degut a factors de resistència i tolerabilitat. El cost total del tractament amb aquest medicament s’eleva a 23.196 euros. Per poder accedir a la cobertura del 100%, la prescripció d’aquest medicament ha de ser realitzada per un metge internista amb experiència en el maneig de la tuberculosi, des de l’entorn hospitalari. A més, les receptes tindran una validesa de sis mesos i el medicament només es dispensarà en l’àmbit hospitalari.