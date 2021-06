El Govern fitxa el doctor Federico Martinón com a assessor

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la contractació del doctor Federico Martinón com a assessor del ministeri de Salut "per prendre decisions de cara a què haurem de fer a partir d'ara amb les vacunes". El nou assessor, per tant, ajudarà al Govern a conèixer si un cop finalitzada la pauta d'immunització caldrà revacunar-se, en quin moment, o si serà necessària l'administració d'una tercera dosi al llarg del temps. "Hi ha una sèrie de valoracions estratègiques que volem acompanyar-nos d'un gran expert", ha indicat. Així mateix, Martinón compareixerà telemàticament amb el ministre aquest divendres "i podrà explicar les diferències entre la població vacunada i la que no ho està".

El doctor Martinón compta amb un extens currículum, ja que és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, cap del Servei de Pediatria de l'hospital universitari de Santiago i membre del comitè assessor de vacunes de l'OMS. "És molt reconegut i ha publicat diversos treballs en vacunes. Actualment té pendent de publicació tot un recull de l'evolució de la població de Galícia amb la pauta de vacunació que s'ha realitzat", ha afirmat Benazet.