Govern prioritzarà els candidats andorrans a la terna d'Estrasburg

Andorra la VellaDesprés que l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa hagi dictaminat que “un o diversos candidats no tenien els requeriments necessaris” per poder formar la terna definitiva per a ser jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans, el Govern ja treballa en una nova llista de candidats. “S’inicia un altre cop el procés i nosaltres treballem per presentar una nova terna que permeti substituir aquest un o diversos candidats que no han superat el tall” ha reiterat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha volgut emfasitzar, també, que “no hi hem de donar massa més transcendència o importància” a aquest assumpte. Tenint en compte les dificultats que ha suposat poder tenir tres candidats per poder presentar la terna, l’executiu afronta aquest nou procés “prioritzant evidentment els candidats andorrans”, segons ha volgut incidir Espot que ha obert la porta, però, a què si no es pot completar amb nacionals del país es pugui plantejar “ampliar-ho, potser a altres països”. De totes maneres, ha remarcat que de moment “no estem en aquesta tessitura”.

D’aquesta manera, el cap de Govern és optimista que “aquelles persones que fa dos o tres mesos no es plantejaven aquesta possibilitat, potser ara se la plantegen” tenint en compte “el ressò que s’ha fet des dels mitjans”. Espot ha avançat, però, que si no hi hagués candidats andorrans ell ho “lamentaria” tenint en compte que hi ha “juristes molt ben capacitats al nostre país”.

El cap de l’executiu ha defensat novament la terna presentada, que és “molt adequada” i ha volgut incidir que si s’ha descartat algun candidat no ha estat per “motius gravíssims ni molt menys”, però s’ha donat el cas que “s’ha valorat que un o diversos candidats no tenien els requisits necessaris, que són molt exigents per poder passar aquest tall i, per tant, poder conformar la terna definitiva”.