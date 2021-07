Grandvalira posa a la venda els forfets d’hivern rebaixats a preus que oscil·len entre els 320 i els 685 euros

Andorra la VellaGrandvalira Resorts posa a la venda a partir d’aquest dimarts el Forfet de Temporada 2021-2022 al web https://www.grandvalira.com/ca/forfet-de-temporada. Grandvalira obrirà del 3 de desembre al 18 d’abril, mentre que la previsió d’obertura d’Ordino Arcalís és del 27 de novembre al 24 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El Forfet ofereix als usuaris l’accés lliure als dominis esquiables durant 137 dies i 20 caps de setmana, en el cas de Grandvalira, i 150 dies i 22 caps de setmana, en el cas d’Ordino Arcalís, malgrat que no es descarta que els dominis puguin obrir abans i allargar la temporada si les condicions són favorables.

Per segon any consecutiu, Grandvalira Resorts impulsa el període d’Early Booking, que dona la possibilitat d’adquirir el Forfet de Grandvalira i Ordino Arcalís amb un 10% de descompte per renovació. Així, el passi per a clients fidels residents a Andorra es pot comprar per un preu rebaixat de 319,50 €, mentre que els clients fidels no residents a Andorra el poden adquirir per 616,50 €, obtenint així fins a un 25% de descompte respecte al preu general. Pel que fa a clients nous, el preu durant aquest període inicial és de 355 € per als residents i 685 € per als no residents.

L’Early Booking estarà disponible per a tots els públics des del 6 de juliol fins al 30 de setembre exclusivament online. A partir de l’1 d’octubre, començarà el tradicional període Promocional i s’aplicarà un descompte de renovació del 5%, en el qual els usuaris fidels del país podran adquirir el passi al preu de 356,25 € i els no residents per 703 €, mentre que els nous clients d’Andorra el podran comprar per 375 € i els no residents per 740 €.

En el cas d’Ordino Arcalís, el Forfet de Temporada per a clients fidels residents a Andorra tindrà un preu de 175,50 € i de 400,50 € per als clients fidels no residents al Principat durant el període d’Early Booking, que estarà disponible al web ordinoarcalis.com també fins al 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre, el preu del forfet fidel passa a ser de 185,25 € per als residents i de 484,50 € per als no residents a Andorra, mentre que els residents que adquireixin el passi nou ho podran fer a un preu de 195 € i els no residents nous a 510 €.

Cal recordar que els forfets de Grandvalira Resorts ofereixen la possibilitat d’esquiar lliurement a Ordino Arcalís i en un total de 10 estacions d’Europa, Àsia i Sud-amèrica, a més de la incorporació de noves destinacions que actualment es troben en vies de negociació.

El Forfet de Temporada d’Ordino Arcalís permetrà esquiar 4 dies a Grandvalira per als clients no residents i 2 per als residents al Principat. A més, aquells clients de Forfet de Temporada que no van consumir la seva invitació durant la temporada 2020-21, disposaran d’ella per convidar un amic durant l’hivern 2021-22, tant els residents com els no residents, sempre i quan comprin el forfet de la temporada 2021-22.

Un dels principals avantatges del període Early Booking pels usuaris de Grandvalira Resorts és la Garantia de devolució, que s’aplica en casos de clients que hagin esquiat menys de cinc dies durant la temporada i se’ls retorna la part proporcional. Un altre avantatge és la facilitat del pagament en 3 quotes i noves dates que faran que el Forfet quedi pagat el primer dia d’inici de temporada. En període Early Booking es podran comprar totes les categories i modalitats de Forfet de Temporada tant de Grandvalira com d’Ordino Arcalís.