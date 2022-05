El grup de ball de la Casa Pairal de la capital actua al Saló de la Gent Gran de Catalunya

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de maig de 2012, va ser notícia...

Una quinzena de padrins del grup de ball de la Casa Pairal d'Andorra la Vella han actuat aquest diumenge a la 14a edició del Saló de la gent gran de Catalunya - Fira Gran 2012, que se celebra a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on s'hi exposen tot tipus de serveis i novetats adreçats al col·lectiu de la gent gran. A l'acte hi ha assistit la Cònsol Major i consellera de Social de la parròquia, Rosa Ferrer, i el conseller delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Marc Pons.

El grup de ball de la Casa Pairal ha interpretat tres danses del seu repertori: el Ball del Contrapàs d’Andorra la Vella, l’Esquerrana i la Farandola, una dansa creada per Joan Roure, sobre músiques andorranes i amb coreografia de Rafael Miranda.

A l'acte hi ha assistit Rosa Ferrer i Marc Pons que han estat rebuts per la tinent d'alcalde de Benestar Social de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Dolors Fernandez, el director de Fira Gran, Juli Simon i el director de la Farga, Joaquim Dalmau. A les autoritats d'Andorra la Vella se'ls ha convidat a visitar els estands de la fira i a fer un recorregut per tot el recinte.

Després de l’actuació, la Cònsol Major ha imposat l’Escut d’Argent de la Corporació a la Tinent d’Alcalde i ha regalat uns llibres amb il·lustracions i fotografies de la Parròquia als directors.

Amb tot, els components del grup de ball i el president de l’Associació de Gent Gran d’Andorra la Vella, Josep Visa, han agraït a les autoritats comunals la seva presència a l’actuació. La 14a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet.