Habitatge, Salari i l'Acord amb la UE: Les claus del discurs d'Espot

Andorra la VellaEn el discurs de Cap d'Any, el Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, va oferir una revisió ponderada de l'any sortint, destacant tant els èxits com les àrees de preocupació. El discurs va abordar qüestions crucials com la participació ciutadana, la crisi de l'habitatge i les relacions amb la Unió Europea.

Espot va començar recordant la destacada participació ciutadana, subratllant l'expressió plural de la societat andorrana a través de les eleccions generals d'abril i les eleccions comunals del 17 de desembre. Amb orgull, va afirmar que "poc abans Andorra s'havia expressat de manera tan plural".

Centrant-se en els reptes socials, el cap de Govern va subratllar la necessitat de nous equilibris, incloent-hi la delicada balança entre creixement econòmic i qualitat de vida, dinamisme econòmic i inclusió social. Va descriure els esforços del Govern en la recerca d'aquests equilibris com una prioritat essencial durant el 2023.

Un dels temes destacats va ser la crisi de l'habitatge, una realitat que afecta molts ciutadans. El líder de Demòcrates va exposar la llei de pròrrogues dels contractes de lloguer com una resposta de l'executiu per proporcionar "un horitzó de seguretat durant uns anys", adreçant-se a les inquietuds dels ciutadans en aquesta qüestió crítica.

En el front salarial, Espot va lamentar la falta d'acord entre sindicats i empresaris, justificant l'augment del salari mínim i les pensions de solidaritat fins a dos punts per sobre de l'IPC com una mesura necessària per abordar les preocupacions socials.

L'Acord d'Associació amb la Unió Europea va ser presentat com un "pas decisiu" en el discurs. Espot va assegurar a la població que, malgrat aquest avenç, es mantindran molts dels avantatges econòmics i de migració d'Andorra, tot i mantenir la perspectiva en el referèndum que decidirà el futur d'aquesta associació.