Un home de 77 anys ingressat a l'UCI amb covid és la víctima 135 de la pandèmia

Andorra la VellaDurant la roda de premsa d'aquest divendres per actualitzar les dades que genera la pandèmia, el ministre de Salut ha notificat la defunció d'un home de 77 anys, que es trobava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), a causa de la pandèmia del coronavirus i que suposa la víctima 135 des de l'esclat de la crisi sanitària al país. Tanmateix, Benazet ha assenyalat que la pressió sanitària a l'hospital ha millorat respecte a la darrera actualització, així, ha informat que hi ha un total de 15 persones ingressades a planta del centre mèdic, cinc menys que aquest dijous, i setze pacients a l'UCI, quinze dels quals requereixen ventilació mecànica. "A l'UCI hi ha un clar predomini de les persones no vacunes, 13, i tres que disposen de la pauta completa, una imatge clara de quines són les conseqüències de no vacunar-se", ha manifestat.

Respecte a les dades, ha indicat que durant les darreres hores s'han detectat 166 nous positius, els quals eleven el total de persones que han contret la malaltia des del març del 2020 a 20.715 i es registren 18.498 recuperacions. Així doncs, el nombre de persones amb el virus actiu al seu cos ha reduït tímidament fins als 2.082. Cald estacar que a la planta Covid habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap pacient.

En relació amb l'afectació del coronavirus entre la població escolar, hi ha 124 aules sota vigilància activa, de les quals 90 de manera total i 34 parcial, a més de 40 classes en vigilància passiva. En referència a l'evolució de campanya de vacunació, el titular de Salut ha comentat que durant la darrera jornada s'han administrat un total de 1.145 terceres dosis, cinc segons i 18 primeres, que enfilen la xifra total de vaccins inoculats des de l'inici del pla als 124.067, de les quals 57.126 corresponen a primeres dosis, 54.855 a segones i 12.086 a terceres. "El ritme de vacunació és bo, però cal enfortir-lo perquè tenim una amenaça que és Òmicron", ha dit. I ha asseverat que a mitjans de gener, aproximadament el dia 15, tots els ciutadans que ja poden rebre la tercera dosi de la vacuna hauran estat citats.

Manifestació en contra del passaport Covid

En referència a la celebració aquest dissabte d'una nova manifestació en contra de la utilització del certificat Covid, Benazet ha reiterat que no prohibiran la seva celebració, ja que "no limitarem l'expressió d'un grup de ciutadans. Tanmateix, ha invitat als participants a seguir les mesures decretades pel Govern i a reflexionar sobre la situació actual tot mirant "que està passant a l'UCI, l'evolució dels centres sociosanitaris i els pocs casos d'efectes secundaris que provoca la vacunació".

Sisè transplantamet amb una unitat de sang de cordó umbilical provinent d’Andorra

D'altra banda, el Govern ha informat que durant el 2021 ha tingut lloc el sisè trasplantament amb una unitat de sang de cordó umbilical provinent d'Andorra, el qual ha pogut salvar la vida d'una persona. Així, l'any 2020 en el 47,6% dels parts efectuats, les dones estaven inscrites com a donants, aquesta xifra s'incrementa en l'any 2021 fins al 51,7%. En relació amb el nombre de mostres de cordó recollides l'any 2020 es va poder recollir mostra en un 37,1% dels parts i aquest any 2021 s'ha recollit mostra en un 34% dels parts.