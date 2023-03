La Seu inaugura la setena edició del Festival del Joc del Pirineu

La Seu d'UrgellLa consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, inaugura aquest divendres la setena edició del Festival del Joc del Pirineu a la Seu d'Urgell. Tant l'alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, com el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i la tinent d'alcalde de Desenvolupament Local, Mireia Fon, formaran part d'aquest acte que tindrà lloc a dos quart de vuit de la tarda a la sala de plens de l'ajuntament. A més, obrirà portes el servei de préstec de jocs de taula de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu.

Serà també durant aquest acte quan s'entregarà el guardó Amic del Joc, que la ciutat atorga cada any a una persona o entitat que, amb la seva actuació professional contribueix de manera significativa a la cultura i, especialment, a la difusió dels jocs de taula. Enguany serà Oriol Comas la persona premiada, com a estudiós i autor català del joc de taula que al llarg de la seva extensa carrera ha publicat diverses obres al voltant de la història del joc i de diferents tipologies d'aquest. Fins i tot va tenir una etapa com a director de la fira Jugar per Jugar de Granollers durant més d'una dècada i des del seu inici i fins al 2021 va ser el comissari del Festival Dau de Barcelona.

Pel que fa a les ludoteques, també començaran a funcionar aquesta jornada de divendres, des de les cinc de la tarda, i es mantindran operatives fins a les vuit del vespre. La ludoteca infantil i de primers jocs estarà situada al centre cívic el Passeig, la ludoteca familiar a la sala Sant Domenec i, finalment, les sales 'la Cuina' i 'la Immaculada' acolliran la ludoteca avançada. Totes aniran a càrrec d'Ayudar Jugando.

Altres ludoteques no obriran portes fins a la resta del cap de setmana, com és el cas de la de jocs gegants a l'exterior, a la plaça Soldevila, i la de jocs tradicional amb la Companyia de Jocs l'Anònima, juntament amb la d'iniciació a jocs de rol, seran al CETAP-Les Monges.

Els Premis Catalunya 2023, atorgats pel mateix festival, també tindran el seu protagonisme, i és que es produirà el seu lliurament durant el dissabte. Serà la quarta edició i estan programats per dos quarts de nou del vespre, a la sala de plens de l'ajuntament.

Els finalistes d’aquest any de cadascuna de les categories són: