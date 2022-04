Inaugurat un nou tram de camí Ral a la Massana, que conclou la primera fase del Pla d'Infraestructures Verdes

La MassanaLa primera fase del Pla d'Infraestructures Verdes es dona per completada després que aquest dilluns s'hagi inaugurat un nou tram del camí Ral a la Massana. Són uns 300 metres lineals i els treballs han tingut un cost aproximat de 370.000 euros, segons ha informat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En total, la implementació d’aquesta primera fase, aprovada al 2018 en el marc de l’Estratègia Nacional del Paisatge, ha tingut un cost d’uns 5 milions d’euros.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que la iniciativa fomenta la mobilitat sostenible, tal i com es proposa en l’Horitzó 23, el pla d’acció de Govern, i que ofereix “una altra manera de descobrir Andorra”. En aquest sentit, Espot ha posat de manifest que aquesta xarxa de camins que conforma el Pla d’Infraestructures Verdes permet valorar “els béns mes preuats” que te el país, com són el paisatges i el llegat històric i cultural que emmarquen.

Per la seva banda, Calvó ha posat en relleu que aquests camins connecten els nuclis urbans, permetent una mobilitat més sostenible en desplaçaments diaris, alhora que són un atractiu tant per a nacionals com per a visitants.

Ara ja es començarà a treballar en la segona fase d’aquest pla sectorial d’infraestructures verdes, que l’Executiu va aprovar la setmana passada, i que buscarà la connexió pels fons de les valls entre Sant Julià i Canillo. Segons Calvó, també s’hi destinaran al voltant de 5 milions d’euros i es preveu concloure-la en un termini de 10 anys.

Un cop s’acabi, la xarxa completarà la Y que dibuixen les valls d’Andorra i connectarà Sant Julià de Lòria amb Sorteny, a la parròquia d’Ordino, i amb la Vall d’Incles a Canillo.

Per la cònsol major de la Massana, Olga Molné, el tram inaugurat aquest dilluns és molt ben rebut pels ciutadans de la parròquia, que l’utilitzen molt tant per a la pràctica esportiva com per als seus desplaçaments diaris. Molné també ha destacat el treball conjunt de les administracions amb els privats, com el que s’ha dut a terme en el cas d’aquest tram de camí Ral, que “sempre dona bons resultats”.

A la inauguració també hi ha assistit el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i els secretaris d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, i de Medi Ambient, Marc Rossell. També hi han participat la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, i altres consellers del comú, a part de representants dels privats que han cedit terreny per poder tirar endavant el projecte.