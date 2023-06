Una incidència en la línia R3 deixa la línia fora de servei durant sis hores

Andorra la VellaaLa línia de tren R3 de Rodalies RENFE, en el tram entre Puigcerdà i Planoles, ha patit noves incidències aquest cap de setmana, segons recull Ràdio Seu. Dissabte, aquesta part pirinenca del trajecte entre Barcelona i la Cerdanya va quedar fora de servei al llarg de sis hores, després que al matí (9.53 h) un dels combois es va quedar avariat a la Molina, just abans de la boca nord del túnel de Toses.

L'aturada va obligar a evacuar els 80 passatgers del comboi i va fer que la circulació quedés interrompuda a tota la part nord de l'R3. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). De la seva part, ADIF -responsable de manteniment de la línia- va haver de demanar ajuda als Bombers de la Generalitat per evacuar el passatge, que era majoritàriament gent gran. Així, cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar a la zona i van ajudar els afectats a recórrer a peu el tram fins a l'estació, que està situada a 1.420 metres d'altitud.