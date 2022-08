Incidències a l'app Mou_T_B

Andorra la VellaFEDA, a través de les xarxes socials, ha informat de noves incidències amb l'app Mou_T_B. Per poder continuar fent servir l'abonament gratuït de bus s'ha de tornar a enllaçar amb l'app. A més, recorden els passos que s'han de seguir per resoldre els problemes tècnics: S'ha d'anar a "configuracions", a "configuració del bitllet", a "abonament permanent" i s'ha d'introduir el NIA i el RFID. El codi RFID ha d'aparèixer a la bústia del correu electrònic amb el remitent "no-reply@govern.ad". En el cas de no disposar del codi, s'ha de demanar a "transportpublic@govern.ad".