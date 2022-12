Insults, baralles i denúncies entre una farmacèutica i la seva auxiliar

Andorra la VellaUna auxiliar de farmàcia va ser acomiadada per una falta greu per la propietària de l'establiment. Va ser acusada d’haver dispensat un medicament antifúngic a un client sense consultar-ho a la farmacèutica. I segons la farmacèutica, aquest acte "constitueix una infracció de les normes administratives i de la lex artis que regeix la seva professió, ja que podia tenir greus repercussions per la salut del client i pel propi establiment (per les reclamacions que se li haguessin pogut efectuar) i que, per tant, s’ha de considerar com una falta molt greu que justifica el seu acomiadament". Tot i que el medicament va ser dispensat, no va arribar a ser venut per l'actuació de la farmacèutica.

L'auxiliar va recórrer perquè el medicament antifúngic no podia provocar cap irregularitat perquè no era contraindicat pel sexe masculí i no requeria recepta mèdica prèvia, en ser de venda lliure. Al·lega que en tot cas, les repercussions d’aquest producte al client no haguessin estat de posar-lo en perill ni de requerir hospitalització, en ser un producte cutani. A més també afirma que en moltes ocasions se la deixava sola a l’establiment farmacèutic, havent procedit a actuar de forma similar, sense que mai se l’hagués sancionat amb anterioritat. Demanava a la Justícia prop de 19.000 euros entre la indemnització per acomiadament injustificat i el preavís.

El cas però és molt més profund amb molts més acusacions de la farmacèutica cap a l'auxiliar com es recull en la carta d'acomiadament.

Distingida Senyora,

Li notifico com a persona interessada mitjançant la present, la meva voluntat en qualitat de titular i representant de la B, ubicada a l'avinguda C, 00, d'Andorra laVella, de rescindir la relació laboral existent mantinguda fins ara amb vostè, com a auxiliar de B, des del dia 2 de maig de 2012, per motiu disciplinari d'acord amb l'article 87 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

En efecte, vostè va cometre, de forma reiterada, faltes molt greus, realitzant maltractaments de paraula o d'obra, l'abús d'autoritat o falta greu de respecte i consideració a l'empresari, a les persones delegades per l'empresa, i també als altres assalariats i al públic en general (article 99.1 f). Tampoc va observar les obligacions derivades de les normes de seguretat i salut en el treball o altres mesures administratives que siguin aplicables a la feina que es realitza, (article 99.1 m).

Finalment puc dir, a més, que va actuar amb frau, deslleialtat en les gestions encomanades així i com en el tracte amb els altres empleats o qualsevol altra persona al servei de l'empresa en relació de treball amb aquesta (article 99.1 b). Dits els fets denunciats es van produir en un termini no superior a 60 dies comptats fins a la data d'avui, extrem que justifica l'empresa per a sancionar-la per un acomiadament disciplinari tal i com ho apunta l'article 100.3.b.

Concretament, en data 3 d'agost de 2021, un client de la B, el Sr. M (pare de l'altra clienta, la Sra. MMG), es va presentar a les dependències de la B per la tarda i es va adreçar a l'altre auxiliar de B, el Sr. RR (el meu espòs) per demanar-li assessorament. En efecte, el mateix acabava de sotmetre's a una intervenció quirúrgica de la pròstata i es queixava de dolors, possible infecció. El dia 3 d'agost, essent un divendres, no podia anar al metge fins al dilluns següent i volia saber si podia prendre algun medicament que l'ajudes.

El Sr. RR li va dir d'esperar-se que l'atengui jo donat que soc la única farmacèutica en la B i, la única competent per atendre aquest tipus de casuística. Mentre el client s'esperava en bell mig de la B, amb la seva esposa i la seva filla, vostè va sortir del seu taulell (sense autorització) i es va atansar al lloc on es trobada el client (malgrat era coneixedora del que li acabava de dir el Sr. RR) parlant amb el mateix i anant a buscar un medicament (sense consultar-me) quan vostè no és farmacèutica i només és auxiliar de B.

Vostè li va portar un medicament per a fongs, medicament totalment inapropiat al pacient sense consultar-ho, ho repeteixo. Dita actuació, a més d'ésser constitutiva d'una infracció a la llei sanitària (no pot vostè donar cap medicament a cap pacient) i d'una infracció al procediment administratiu vigent en la B, va posar en perill la salut del client de la B.

Vaig haver, com a farmacèutica habilitada, d'intervenir malgrat vostè em va barrar el pas, estirant bels colzes i forcejant, per parlar amb el client i canviar-li la medicació. El que no pot fer tampoc vostè és no respectar els procediments establerts, no consultant-me a l'hora de donar un medicament a un client i impedir- me per a que atengui dit client (utilitzant la força), el qual només pot ésser atès per

mi donat que no portava cap prescripció mèdica.

No conforme amb els fets d'aquell dia, vostè va continuar amb un comportament totalment inadequat i fora de lloc, i va començar a picar contra les parets de la part interior de la B després que hagi marxat el client, dient "plego, me voy, aquí tiene la llaves", marxant de la B, abandonant el seu lloc de treball, dient que tornaria l'endemà per a agafar la liquidació laboral a les 9:30 hores. Es va avisar la

comptable de l'empresa, la Sra. AP (de l'empresa D) per a que prepari la liquidació. El mateix dia 3 d'agost a les 18:18 hores, vostè trucava al meu fill, el Sr. FRM per dir-li que havia desistit unilateralment de la feina.

L'endemà, el 4 d'agost al matí, vostè es va presentar a la B i va canviar d'opinió, no volent desistir-se i simulant una crisi d'angoixa després d'haver-me insultat i dir "sinverguenza!" cometent altra falta molt greu (article 99.1) i això en presència de la Sra. AP. Posteriorment, ens va portar una baixa laboral. Evidentment vostè pretenia que l'empresa la fes fora per cobrar el preavís i la compensació econòmica que no hauria percebut en un cas de desistiment voluntari de voluntari de la feina.

En seguiment a dit comportament, vostè va anar a la policia i em va denunciar per haver-li donat una suposada patada que no vaig donar en cap moment, Però, a més, i per afegir a la falta de consideració envers la meva persona i coaccionar- me, vostè va parlar amb la meva cosina, la Sra. NMV i el XRS (altre cosí germà meu) dient-los, cridant, que em denunciaria a la policia si jo no arreglava el tema.

Com vostè sap, jo no li vaig fer res. La meva constitució física i la meva edat no em permeten agredir-la pel simple motiu de que tinc una edat ja avançada i no tinc ni el pes ni la força suficient, contràriament a vostè que és de constitució més forta que jo.

No era la primera vegada que vostè pretén donar medicaments als clients sense la meva autorització. Vostè no és conscient de que no és farmacèutica i que no pot actuar com a tal, incomplint la llei i els procediments establerts en la B, amb els consegüents riscos per a la salut dels clients de la B.

Paral·lelament vostè es va permetre, en reiterades ocasions, donar consells a clients de la B per telèfon aconsellant-los la presa de certs medicament quan, ho repeteixo, vostè no és competent ni ho pot fer, sense que ho ratifiqui jo. Ho va fer a la Sra. CRC i n'és testimoni la Sra. MAP. També vostè va facilitar el seu número de telèfon personal, a tal efecte, a alguns clients de la B, sense la meva

autorització. Vostè no pot fer diagnòstics mèdics, no pot canviar les receptes dels clients, ni canviar els medicaments receptats.

Altrament, vostè va cometre altra falta molt greu (article 99.1 f) faltant el respecte a l'altra treballadora de la B la Sra. MAP tractant-la de "puta" i, dient als clients que ella estava a la B per netejar i que no era competent per atendre a la gent i, amenaçant-la dient-li que “de la seva vida i la seva salut se'n cuidaria vostè". Tenint en compte que vostè es troba en situació de baixa laboral d'ençà el dia 4 d'agost de 2021, dit acomiadament prendrà efectes a partir del moment en què vostè es donarà d'alta laboral, moment a partir del qual s'haurà de presentar a l'empresa per a recollir la seva liquidació laboral, sense que vostè tingui dret a cap preavís ni a cap compensació econòmica.

Per tant, i de conformitat amb la llei vigent, la nostra relació laboral quedarà resolta a partir del dia en què es reincorpori a la feina.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-la atentament.

La Battlia va rebutjar la petició de l'auxiliar de farmàcia, va donar la raó a la propietària i l'afectada va presentar recurs al Superior.

De totes les acusacions que la farmacèutica havia fet a la carta, el Tribunal Superior considera que només cal analitzar l'acomiadament en relació a la dispensació del medicament antifúngic. La resta d'acusacions no s'han valorat perquè la farmacèutica no les va afegir en la seva oposició al recurs de l'auxiliar.

I el Superior considera que el cas de la dispensació del medicament no és suficient per justificar l'acomiadament. Així que condemna la farmacèutica a abonar 18.600 euros a l'auxiliar.