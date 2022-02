Joan Verdú entra a l'Olimp de l'esport andorrà

Andorra la VellaHan hagut de passar prop de quatre dècades d'ençà que Andorra aconseguís el primer top 10 olímpic fins que ahir va arribar el segon. Aquell ja llunyà estiu de 1988, en els Jocs Olímpics de Seül, també a Àsia, va marcar per sempre un punt d'inflexió i van ser els Jocs amb el millor resultat de la història per Andorra. Fins ahir, on un espectacular Joan Verdú va igualar aquest resultat obtingut per Emili Pérez en la prova de fons en carretera de ciclisme. Pérez, aleshores, fou rebut com un heroi i va desfilar en un cotxe descapotable pels principals carrers de les parròquies centrals on va rebre el reconeixement de tot el país per la fita que havia assolit i que avui, Joan Verdú, ha igualat.

Durant aquests 34 anys que han passat entre un resultat i l'altre, centenars d'atletes i esportistes han lluitat per igualar o fins i tot poder millorar aquesta posició. No obstant això, en un món de l'esport cada cop més professionalitzat i en l'olimpisme, que ja fa temps que va obrir la porta al professionalisme, és una fita obtenir un top10 per part d'un país que compta amb poc més de 70 mil habitants.

En l'esport, però, fins i tot la qualificació dels resultats no està exempta de polèmica. En aquest cas entorn de la figura del judoka Dani Garcia, a qui des del portal web del Comitè Olímpic Andorrà se'l qualifica de novè classificat en els Jocs Olímpics de Londres. Amb el que serien tres els andorrans que han obtingut una novena posició als Jocs. No obstant això, en el judo, al no haver-hi combats per a totes les places, fora dels llocs principals, no s'acostuma a donar una classificació tancada.

Sigui com sigui, avui Verdú ha transcendit i quedarà en la retina de tots els andorrans l'espectacular segona mànega que li ha permès entrar en el top ten en una cursa disputada sota una intensa nevada. Amb tota l'èpica que acaben tenint els grans resultats. Tal com va passar amb aquella recta final de la cursa de fons en carretera on el ros Emili Pérez va esprintar per fer-se amb el primer diploma olímpic per al Principat.