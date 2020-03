Els joves de la Massana se solidaritzen amb els més vulnerables

El jovent de la comissió de festes de la Massana ha creat una xarxa de suport per a totes aquelles persones vulnerables per ajudar-les en la compra d'aliments, medicaments o productes de primera necessitat per evitar d'aquesta manera més contagis pel Covid-19. La proposta ha nascut aquesta tarda i, de moment, encara no s'ha rebut cap trucada.

La xarxa de suport de la Massana està formada per 25 joves i té la voluntat d'ajudar a totes les persones vulnerables de la parròquia. La voluntat és que aquesta iniciativa es faci extensiva a la resta de parròquies. Una de les impulsores de la iniciativa ha detallat que en cas que es necessités ajuda per aquest mateix objectiu en altres punts del Principat, tots els integrants estarien disposats a oferir un cop de mà. A més, recorden que tots aquells interessats en formar part de la xarxa recentment creada a la Massana seran rebuts amb els braços oberts.

D'altra banda, també s'ha creat un grup a Facebook sota el nom 'Andorra solidària davant el Covid-19'. Així, i seguint l'exemple d'altres països, es fixen el mateix objectiu d'oferir ajuda a tota aquella població més vulnerable, sobretot durant aquests dies. El grup, creat fa 9 hores, ja compta amb 286 membres i acumula més d'una vintena de publicacions.