Els joves de la capital aprenen a conduir sobre gel

Pas de la CasaEls joves d'Andorra la Vella tenen la possibilitat d'aprendre a circular sobre gel i neu gràcies a un curs de conducció sobre gel que ha organitzat el comú de la capital juntament amb l'Automòbil Club Andorra (ACA) al circuit Andorra – Pas de la Casa. El curs es duu a terme aquest dissabte i diumenge al matí i el conseller d'Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha comentat que des del comú, veient la proposta de l'ACA que oferia formacions de conducció sobre gel "vam creure convenient oferir als joves aquesta opció" perquè aprenguin a portar un cotxe sobre la neu. Aquest és el primer cop que des del comú s'ofereix aquesta formació als joves d'entre 16 i 21 anys de la parròquia. "És una prova pilot", però amb l'èxit que està tenint, "mirarem de consolidar-ho pels anys següents", ha destacat Cabanes.

De fet, ha indicat que amb el curs també es busca donar resposta a la realitat andorrana en què als permisos de conduir s'ensenya bàsicament "el de codi de circulació i la conducció urbana". Pel que fa al curs, està dividit en dues parts. Primer una part teòrica d'uns 45 minuts en què es detallen les posicions de conducció i s'explica com agafar una corba amb neu, i després una part pràctica d'una hora que consisteix en tres exercicis: un eslàlom, una frenada evitant un obstacle i agafar una corbar amb gel i dominar la direcció i la frenada.

En un inici, des del comú s'havien previst només 24 places pel curs, però vist la resposta positiva, "vam parlar amb l'ACA i ampliar-ho a 32", ha manifestat Cabanes. En total, hi ha vuit grups formats per quatre joves. Cabanes també ha comentat que la formació estava prevista només pel dissabte, però amb les elevades temperatures dels darrers dies, es va decidir separar-ho en dues jornades i fer-ho únicament al matí "perquè les temperatures fossin baixes".

El curs, té un cost de 250 euros per alumne, el qual està subvencionat, en gran part, pel comú i per l'ACA, ha indicat Cabanes. Concretament, pels joves de 16 a 18 anys té un cost de 20 euros, i pels majors d'edat el preu és de 35 euros. L'increment es deu al fet que a banda del curs, els joves de més de 18 anys també entren a formar part de l'ACA durant un any de forma gratuïta.