La justícia rebutja la recusació d'una magistrada per l'acusació d'insults a una consellera

Andorra la VellaLa sala penal del Tribunal Superior ha rebutjat la petició de recusació contra una magistrada que havia estat presentada per la dona que acusa d'un delicte de discriminació a una consellera general. La dona va presentar una querella a la parlamentària perquè assegura que li va dir "porca" al carrer en un enfrontament derivat d'un antic cas on la dona va denunciar un bomber per una violació que els tribunals van rebutjar. La magistrada va decidir no tirar endavant la querella contra la parlamentària perquè considera que, en cas que s'hagués produït l'insult (la consellera ho nega absolutament), no seria un delicte de discriminació sinó d'injúries. I el teòric delicte hauria prescrit abans que fos presentada la querella i per això s'arxiva,

L'arxivament va provocar que la dona presentés una recusació contra la magistrada indicant que en un cas previ l'hauria perjudicat i en el seu moment va presentar una queixa davant del Consell Superior de la Justícia on se l'acusava de prevaricació.

El Tribunal Superior considera que "el fonament de la recusació és la necessitat d’eliminar qualsevol dubte raonable sobre la manca d’imparcialitat dels batlles i magistrats, més enllà de si el supòsit de fet en què es fonamenta el dubte està legalment previst, el que s’ha de determinar és si el dubte o temor sobre la imparcialitat està objectivament justificat".

La sentència recull que "la queixa davant del Consell Superior de la Justícia no és una denúncia, però les greus imputacions que en aquest cas es fan a la magistrada, atribuint-li fets que, si fossin certs, serien constitutius d’un delicte de prevaricació, i que, a més d’un possible expedient disciplinari podria comportar l’obertura de diligències penals, considerem que són susceptibles de generar una legítima aprensió en la recurrent sobre la imparcialitat de xxx. Ara bé, en el cas enjudiciat res s’ha acreditat sobre l’estat de la tramitació de la queixa, si ha estat arxivada o ha donat lloc a la incoació d’un expedient disciplinari. En el cas d’estimar el recurs d’apel·lació i donar lloc a la recusació formulada contra la magistrada, es permetria a tot justiciable de triar el seu jutge unilateralment, mitjançant una simple queixa, el que provocaria una desorganització total del sistema judicial".