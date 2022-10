Un jutjat demana els comptes de l'FC Andorra en la investigació a Piqué pel cas Supercopa

Andorra la VellaLa titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Majadahonda que investiga els ‘Supercopa Files’ revelats pel Confidencial ha ordenat una nova bateria de diligències de recerca a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Les converses entre Gerard Piqué i el president de la federació que van ser revelades van derivar en una investigació per si va haver-hi algun tipus de corrupció en el trasllat de la Supercopa d’Espanya a Aràbia Saudí. Kosmos, l’empresa propietària de L’FC Andorra, va rebre 24 milions d’euros per la intermediació en aquest contracte. Entre les proves que sol·licita la magistrada, s’inclou una comissió rogatòria a Andorra per a conèixer els comptes del FC Andorra, l’equip propietat de l’empresa del futbolista Gerard Piqué. També sol·licita tots els detalls de la festa celebrada pel president de la Federació Luis Rubiales en un xalet de Salina i ha demanat informació a bancs espanyols per aquest afer. Vol saber, entre altres coses, si va haver-hi pagaments amb targetes de crèdit corporatives d’una suposada ‘festa amb noies joves’.

L’ucte al qual ha tingut accés El Confidencial demana que es recapti del banc MoraBanc Grup SA informació sobre el compte el titular del qual és “FC Andorra Sade”. La Fiscalia i la magistrada volen saber l’extracte de moviments així com justificants de les sortides de fons efectuades des d’aquest compte des de 2019 fins a l’actualitat. També el contracte d’obertura i la identitat dels titulars.

Kosmos és la propietària del club andorrà, que des d’aquesta temporada milita en la Segona Divisió espanyola. Aquesta empresa, dedicada a l’organització d’esdeveniments esportius, es va adjudicar 24 milions d’euros en concepte de comissió pel paper de Piqué com a intermediador entre Rubiales i l’Aràbia Saudita en l’operació de venda de la Supercopa d’Espanya als àrabs. La jutge segueix ara el rastre dels diners de l’equip FC Andorra. Per això també demana la documentació completa de les operacions, instruccions rebudes, així com els informes elaborats per l’entitat [el banc] sobre el client [l’equip] i d’operacions concretes “i comunicacions efectuades, en el seu cas, a l’òrgan de prevenció de blanqueig de capitals”.

A la RFEF li ordena que aportació la documentació corresponent “a l’estada/jornades que van tenir lloc en Salina (Granada), pel que sembla a l’agost de 2020”. “Especialment: motiu, data i lloc de la celebració, assistents que oficialment van acudir a aquesta, cost econòmic que aquestes jornades van suposar per a la RFEF, si aquests costos van ser suportats mitjançant càrrecs realitzats a través de targetes de crèdit/dèbit corporatives”. En cas positiu, sol·licita que s’identifiqui detalladament la seva numeració, titulars i els comptes bancaris vinculats a aquestes”.

En el marc de les recerques inicials que va realitzar Anticorrupció, va citar a declarar com a testimoni al qual fos cap de Gabinet de Rubiales en l’RFEF. Segons va avançar El Mundo, aquesta persona li va dir al fiscal que el màxim representant del futbol espanyol va celebrar en Salina una festa amb els seus col·laboradors a la qual van ser convidades diverses noies de la zona. En la citada festa va estar un amic de Rubiales i exfutbolista anomenat Nené.

Aquest periòdic va revelar que Luis Rubiales i el seu cercle de confiança van utilitzar targetes bancàries corporatives de l’organisme per a abonar despeses relacionades amb aquesta estada. Van comptar amb la visita d’“un grup de vuit o 10 noies joves”. La Fiscalia i la jutge investiguen si l’ús de diners de la RFEF va poder constituir un delicte d’administració deslleial o d’apropiació indeguda, entre altres.

Rubiales ha anat modulant la seva versió sobre aquell cap de setmana. De negar-ho tot ha passat a acceptar que ell i els seus treballadors treballaven fins a l’hora de menjar, però la tarda la van dedicar a l’oci. Afirma que es va celebrar una barbacoa, que van acudir amics de la zona. També va dir haver organitzat diversos dinars una d’elles amb representants de la federació andalusa de futbol.

L’acte de la jutgessa de Majadahonda investiga també la participació de Rubiales en les maniobres d’espionatge sobre el líder de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo. Segons va revelar El Confidencial, la Federació Espanyola va recórrer a una agència de detectives anomenada Cryptex, però l’encàrrec el va fer a través d’una empresa intermèdia per a no deixar rastre anomenada Egmont 2008 SL. Aquest periòdic va tenir accés al correu en el qual aquesta signatura li passava després la factura a l’organisme que presideix Rubiales.

Preguntat referent a això, el màxim responsable del futbol espanyol diu que no sap qui va encarregar aquest treball. Per a arribar al fons d’aquesta qüestió, la magistrada requereix a la RFEF “els contractes i facturació que obrin en els seus arxius referits a les relacions de negoci que hagi mantingut amb l’agència de detectives Cryptex Europa SLU i amb la mercantil Egmont 2008 SL. Que igualment es remetin d’aquestes dos últimes contractes i factures emesos entre elles i l’RFEF”.

La resta de proves que demana la jutge són una sèrie de requeriment a entitats bancàries sobre els comptes de l’empresa de Piqué amb l’objectiu de seguir el rastre dels diners d’aquesta empresa. Totes les peticions són posteriors a la signatura del primer acord per a disputar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, subscrit en 2019. Li demana a Bankinter SA l’extracte de moviments des de la seva obertura fins a l’actualitat d’un compte de Kosmos Football SLU i una altra a nom de Kosmos Global Tennis SL. Ambdues es van obrir el 7 de febrer de 2020. També vol accedir als justificants de les sortides de fons efectuades des d’aquests comptes.

Sol·licita al Banc Santander SA l’extracte dels moviments del compte de Kosmos Global Mitjana SLU, oberta el 19 de febrer de 2021, així com dels justificants de les sortides de fons efectuades des d’aquest compte. També es posa en contacte amb CaixaBank, per a demanar el “sobre dels justificants corresponents a dos càrrecs per pagament de tributs des del compte de Kosmos Football SLU de dates 17 de setembre de 2021 i 14 d’octubre de 2021, per imports respectius de 60.877 euros i 6.693.649, 58 euros, per “pagaments AEAT” i “impostos”.

Aquesta recerca parteix de les perquisicions iniciades per la Fiscalia Anticorrupció a partir de la informació revelada pel Confidencial des del mes d’abril. Les exclusives d’aquest periòdic van motivar una denúncia presentada en Fiscalia pel president del Centre Nacional de Formació d’Entrenadors (CENAFE) anomenat Miguel Galán que va apuntar als delictes de corrupció entre particulars, corrupció en els negocis, administració deslleial, prevaricació administrativa i suborn.