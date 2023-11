L'ADA programa l'obra 'La dona sola' en commemoració del 25N

Andorra la VellaEl Teatre de Les Fontetes de la Massana acollirà aquest dimarts 21 de novembre a les 21 hores l'obra de teatre 'La dona sola', de Dario Fo. Una peça que ha programat l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) en col·laboració amb el comú de la Masana amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. "Aquesta violència és una xacra que no ens traiem de sobre i, per aquest motiu, intentem buscar propostes que impactin a la societat. Altres vegades ho hem fet a través de taules rodones i, aquest any, hem volgut abordar el 25N des de la cultura" relatava la presidenta de l'ADA, Mònica Codina, mentre afegia que es tracta d'una representació "coneguda" i "amb un punt humorístic" que s'ha de veure.

La peça teatral en qüestió consisteix en un monòleg interpretat per l'actriu Bea Insa que, al llarg de la seva trajectòria professional, ha protagonitzat històries com 'Hipólito' de la companyia 'La Pacheca Collectiva' i ha recorregut indrets com el País Basc -on va treballar juntament amb Ramón Barea- Barcelona, Marsella, Itàlia, Grècia i, fins i tot, l'Odin Teatret de Dinamarca. "Durant l'obra, que té moltes lectures possibles, l'actriu va jugant amb objectes relacionats amb la seva vida i la violència que ha anat patint al llarg dels anys" avançava Codina.