L'APDA difon un guia sobre l'ús de cookies i les polítiques de privadesa de dades personals

Andorra la VellaArran de la futura entrada en vigor de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals el pròxim mes de maig, l'Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals (APDA), ha difós un comunicat per publicar el document informatiu 'Guia sobre l'ús de Cookies, política de privadesa i avís legal'.

La guia respon qüestions que suscita aquest àmbit: què són les cookies? Com hem de permetre als usuaris personalitzar-les? Quins texts legals ha de tenir la meva plana web? Amb aquesta publicació, l’APDA “pretén oferir una eina d’ajuda per tal d’esclarir aquestes qüestions i altres aspectes fonamentals i característiques per tal d'ajudar a la redacció i adaptació d'aquests texts a la nova normativa de protecció de dades”. La guia es pot descarregar a la web de l'APDA .