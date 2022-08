L'avaria de l'app Mou_T_B afecta 3.000 usuaris

Andorra la VellaFEDA, a través de les xarxes socials, va informar ahir de noves incidències amb l’app Mou_T_B. Per poder continuar fent servir l’abonament gratuït de bus s’ha de tornar a enllaçar amb l’app. A més, van recordar els passos que s’han de seguir per resoldre els problemes tècnics. Segons informa RTVA, les avaries afecten 3.000 usuaris, alguns dels quals han pogut resoldre les incidències. Les persones que encara no disposin de l'abonament digital disponible, poden utilitzar el transport públic sense haver de pagar un bitllet senzill.