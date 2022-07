L'avís taronja per calor s'allargarà, com a mínim, fins dimarts

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha actualitzat la durada de l'avís taronja per altes temperatures. Segons mostra el seu portal web, com a mínim, s'allargarà fins al dimarts. L'alerta va activar-se el passat dijous i, per tant, serien sis dies amb altes temperatures al Principat. S'esperen temperatures màximes de 37 graus per aquest diumenge.

En aquest moment, hi ha perill d'incendi "molt alt" (nivell 2) a tot el sud i a part del centre i "alt" (nivell 1) a la resta del país, segons va informar ahir el Cos de Bombers d'Andorra. Des de Protecció Civil van recordar que queden suspeses les enceses de foc a les zones que es troben en nivell 2 d'alerta: al sud fins als 2.000 metres, al fons de la vall d'Encamp, a la Massana i a Ordino fins als 1.500 metres. En aquestes zones també queden suspeses les barbacoes comunals i el llançament de coets pirotècnics.