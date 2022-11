L'edat d'emancipació dels joves se situa entre els 28 i 29 anys

Andorra la VellaL'edat d'emancipació dels joves se situa entre els 28 i 29 anys, tal com informa RTVA. Una dada que, si es compara amb la mitjana europea, que és de 26 anys, es col·loca considerablement per sobre.

En la franja que compren entre els 16 i els 19 anys no hi ha joves emancipats. Entre 20 i 25 únicament el 6,9%, una dada que té un increment en el següent grup, fins als 29, amb un 65,3%. Fins i tot, dins d'aquest grup, són menys els emancipats que viuen a casa que els que no, ja que 6 de cada 10 hi continuen. Dels d'altres nacionalitats, això sí, només un 13% no és independent.

Una situació que s'explica principalment a partir del salari dels joves, a més del preu de l'habitatge. El preu mitjà dels habitatges de lloguer està situat en 720 euros mensuals, mentre que aquest salari mitjà és de 826 euros pels de 18 i 19 anys, de 1.254 pels de 20 a 24 i de 1.666 els de 25 a 29.