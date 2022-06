L'empoderament de les dones a la meitat del segle XX és el tema guanyador del RECrea

L'espai Fòrum de l'FNAC ha estat l'escenari, aquesta tarda, de l'acte de lliurement del vuitè Concurs de curtmetratges RECrea, en què el primer premi ha estat per un treball que té per tema principal l'empoderament de les dones i que està ambientat en els anys cinquanta del s. XX. Sota el nom És amor? Les alumnes del Col·legi Sagrada Família Paula Navarro, Noemí Gil i Maria Bonafé han estat guardonades amb un xec regal de 700 euros per gastar a Pyrénées Andorra. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha estat qui ha fet entrega del premi.

La vuitena edició del RECrea ha comptat amb un segon i un tercer premi. En aquest cas, els alumnes del Liceu Comte de Foix Ian Cuberes, Inès Foubert, Jordi Roca i Nora Da Costa han rebut el segon premi per Die hexe, un treball del qual s'ha remarcat l’elaboració minuciosa d’una proposta en stop-motion que s’inspira en fets reals per reviure una injustícia comesa al segle XVII. El premi, valorat en 500 euros, ha estat entregat pel director general de Pyrénées Andorra, Sergio Romero,

Finalment, el tercer premi ha caigut en mans dels també alumnes del Liceu Comte de Foix Carla Altimir, Carla Amorós i Iria Fernandez, per Una realitat adolescent. Un treball que parla sobre el tractament tècnic dels trastorns mentals que afecten els joves. En aquesta ocasió, el director d'RTVA, Xavi Mujal, ha estat l'encarregat d'entregar el tercer premi (300 euros). Precisament, serà per Andorra Televisió per on es podran veure tots els projectes guanyadors d'aquesta vuitena edició del concurs de curtmetratges RECrea.

La vuitena edició ha estat organitzada pel Servei de Política Lingüística i l’Associació Ull Nu amb el suport d’RTVA i dels centres educatius i el patrocini de Pyrénées Andorra.