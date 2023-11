L'entrada a la Seu des de l'N-260 pel carrer de Circumval·lació torna a estar oberta

Andorra la VellaL'accés al nucli urbà de la Seu d'Urgell pel carrer de Circumval·lació, des de la carretera N-260, ja està reobert. Tal com informa Ràdio Seu, el tancament que afectava aquest vial s'ha pogut resoldre gràcies a una actuació per part d'uns tècnics de la companyia Telefónica que, en veure la situació, hi han passat aquests darreres dies i hi han fet una reparació provisional, en espera que es resolgui el problema de manera definitiva.

El tall d'aquest accés es va produir ara fa un mes, a l'inici de les actuals obres de construcció d'una passera de vianants en paral·lel al pont de l'N-260 sobre el riu Valira. De manera accidental, un camió que participava en aquests treballs va accedir a la zona i va xocar per la seva part de dalt contra el cable de telefonia que hi passa, de manera que el va fer cedir i el va deixar a una alçada d'uns dos metres. Atès que això suposava un perill per als vianants i especialment per als vehicles, l'Ajuntament de la Seu va decidir tallar aquest extrem del carrer de Circumval·lació, cosa que impedia entrar o sortir de la carretera per aquest punt.

Des de llavors, tal com ha explicat l'alcalde Joan Barrera, el consistori s'ha posat en contacte diverses vegades amb la direcció de Telefónica per demanar que tornessin a col·locar el cable a més alçada, però la companyia no va atendre la demanda. Des de l'empresa van adduir que no consideren l'actuació com a "prioritària", malgrat que l'incident afectava un accés a una carretera nacional com és l'Eix Pirinenc. Per sort, però, aquests darrers dies uns tècnics de la mateixa companyia hi van passar per davant i, en constatar la situació, van decidir fer-hi una actuació d'urgència per permetre que s'hi pugui tornar a circular.