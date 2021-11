L'enxampen intentant furtar 25 cartrons de tabac d'una botiga

Andorra la VellaLa policia va detenir dimecres passat, a tres quarts de cinc de la tarda, un home de 25 anys no resident al país, per intentar furtar tabac en una botiga. El jove està acusat d'un delicte de furt a l'interior d'un establiment al Pas de la Casa. Els agents el van arrestar perquè l'interessat volia sostreure 25 cartrons de tabac, per un valor de 613 euros.

Aquesta és una de les 24 detencions que ha efectuat la policia durant la setmana de l'1 al 7 de novembre, la majoria per la suposada comissió de delictes contra la seguretat del trànsit i dos més per altres delictes.

Els agents també van detenir el dimarts a una dona resident de 22 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. La interessada havia agredit a la seva parella després d'una discussió. Finalment, el Cos de Policia informa que en el decurs d'una baralla el dissabte a la matinada, un home resident de 19 anys, va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents, fent cas omís de les indicacions, injuriant-los i resistint-se a la seva detenció.