L’Escola d’Art de Sant Julià enceta el curs amb 150 inscrits i un nou taller de joieria

Sant Julià de LòriaL'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria comença un nou curs de manera presencial després de superar un any marcat per la pandèmia. Les classes, que ja es van iniciar aquest 13 de setembre, s'allargaran fins al proper 30 de juny del 2022 i, fins al moment, ja s'han inscrit fins a 150 persones. Com és de costum, l'escola continua oferint tallers per a infants i adolescents, però també se segueix desenvolupant tota la part relacionada amb les belles arts adreçada a joves i adults. Aquest any s'ha introduït com a novetat un taller de joieria als cursos d'art i oficis que se suma als de ceràmica, talla de fusta, costura, tapís persa, 'patchwork' i punta de coixí, mitja, ganxet i macramé.

Durant la presentació del nou curs, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha recordat que l'Escola d'Art compleix 38 anys de vida, fet que representa que durant aquest temps s'hagi format al voltant de 4.000 persones d'edats compreses entre els 3 i els 80 anys. És precisament per aquest fet, ha dit, "el que ens dona força per a presentar-nos com a ciutat creativa per la Unesco en art i cultura popular".

A banda de la novetat del taller de joieria, la coordinadora de l'Escola d'Art, Maria Lluelles, ha explicat que se segueixen oferint els cursos d'arts plàstiques per a infants d'entre 3 i 13 anys, en els quals la idea és que els més petits entrin dins del món de l'art a través de jocs i activitats experimentals. Tot això es complementa amb els tallers d'arts i oficis, a banda de l'espai cuina, l'activitat estrella de l'escola, en la qual poden accedir nens i nenes a partir dels 4 anys. "El taller de cuina és un superèxit. L'anem renovant cada dos anys i sempre hi ha llista d'espera perquè tothom el vol fer", ha indicat Lluelles.

A més a més, gràcies a l'experiència de la pandèmia i el confinament, per aquest curs també s'ofereixen formacions en línia a càrrec del professor Martin Blanco, qui també s'encarrega de guiar els joves que volen cursar estudis superiors en belles arts. En aquest sentit, les formacions estan relacionades amb la composició visual; la pràctica del color; el contrast; el volum en 2D; el retrat; el dibuix de mans i peus; el desenvolupament d'idees; el llibre d'artista, i les caus d'una exposició. També arran de la crisi sanitària, des de l'any passat l'Escola d'Art ofereix una sèrie de cursos per a infants, joves i adults en períodes de vacances. "No s'havia fet mai i estan sent uns cursos molt exitosos", ha indicat Codina.

Finalment, Lluelles ha anunciat que de cara a finals d'aquest any es presentarà una pàgina web de l'Escola d'Art amb la idea que els professors del centre puguin anar penjant continguts per a totes les edats, de manera que qualsevol persona pugui tenir accés a qualsevol de les classes i tallers que s'ofereixen.