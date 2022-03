L'escultura de Dalí pateix una bretolada

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 6 de març de 2012, va ser notícia...

L'escultura Noblesse du temps de Salvador Dalí de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella ha patit, aquest dimarts, una bretolada. Aquesta tarda els agents de circulació del Comú d'Andorra la Vella han detectat una pintada a la cara del rellotge amb l'escrit 'Riki & Arancha. Bilbao'. En el moment de la pintada no hi havia cap agent que ho hagi pogut veure, i tampoc hi ha cap càmera que vigili el lloc, per això l'autor de la pintada no s'ha pogut localitzar.

Des del Comú d'Andorra la Vella s'ha informat que a mitja tarda, l'equip d'higiene ha pogut netejar la pintada mitjançant un producte especial per evitar malmetre l'escultura, creada per Dalí l'any 1977 a Suïssa. Es tracta de la primera vegada que l'obra pateix una bretolada, des que es va instal·lar a la parròquia l'estiu del 2010.