L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà organitza dues sortides de senderisme i una xerrada sobre protecció de dades

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys a L'espai. En el marc del programa 'Envelliment saludable', aquest mes de juny organitza dues sortides de senderisme i una xerrada sobre protecció de dades.

La primera de les rutes de senderisme guiades serà a l'estany de les Abelletes, que es troba a la capçalera del riu del Pas de la Casa, frontera natural amb França. S'iniciarà la passejada a la base del telecadira del Coll dels Isards i se seguirà per una pista forestal que remunta a la dreta del riu fins a arribar a l'estany. Aquesta activitat tindrà lloc el dimecres, 1 de juny, a les 10 hores. La segona de les sortides serà a la vall de Rialb, un recorregut de dificultat mitjana, que s'iniciarà a Sorteny per anar guanyant altitud fins a arribar als orris de la vall de Rialb. Aquesta visita serà el dimarts, 14 de juny, a les 10 hores.

La Fundació també ha previst una xerrada sobre protecció de dades personals. Una activitat que té la voluntat d'actualitzar els usuaris de L'espai sobre les novetats que afecten les dades personals i a la seva gestió. Durant la sessió es tractaran els diferents usos que poden tenir, com l'ús de les xarxes socials, de les targetes de fidelització, de la història clínica, o els que depenen de les administracions o les entitats privades, entre altres. I també s'explicarà com es poden gestionar individualment. La sessió tindrà lloc el dimecres, 8 de juny, a les 16 hores.

La Fundació Crèdit Andorrà també segueix oferint formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L'espai. Entre l'oferta en línia s'hi poden trobar tallers d'estimulació de la memòria mitjançant la informàtica o sessions d'anglès. Aquestes propostes es poden seguir a través de l'adreça www.fundaciocreditandorra.ad.

Programa d'activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l'objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre d'altres.