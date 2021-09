L'espai recupera la presencialitat en un nou curs amb 350 inscrits

Escaldes-EngordanyLa Fundació Crèdit Andorrà ha iniciat aquest dilluns una nova temporada d'activitats presencials a L'espai destinades a les persones de més de 60 anys. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el nou curs s'engega amb una bona xifra de participació, ja que fins al moment s'ha rebut la inscripció de fins a 350 persones. Per tal de garantir l'acompliment de les mesures sanitàries, enguany les formacions s'ofereixen a grups reduïts d'entre deu i quinze persones, que en tot moment han de mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta.

Tal com ha comentat el responsable de L'espai, Joan Casas, "estem molt satisfets de poder tornar a iniciar les activitats de forma presencial", un fet que també ha estat molt ben rebut per part dels usuaris. Aquest dilluns s'han iniciat les formacions sobre el telèfon mòbil, un taller en el qual s'ensenya als inscrits el funcionament de les aplicacions tant en dispositius iOS com Android i es resolen tots els dubtes que puguin sorgir.

A banda d'aquest curs, Casas ha recordat que també es continuaran oferint sessions que giraran entorn de l'envelliment saludable, com ara xerrades sobre sucres, la cura dels peus o tallers de memòria, així com sortides de senderisme. També es continuaran oferint els cursos de català, francès i anglès i, com a novetat, els usuaris podran inscriure's enguany a classes de xinès.