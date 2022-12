L'excepcional temperatura del desembre preocupa al sector hoteler i de l'esquí

Andorra la VellaLa situació meteorològica actual d’Andorra és ja una preocupació pel sector hoteler i el de l’esquí. La manca de precipitacions i, concretament, de neu pot suposar un problema de cara als negocis que depenen en part de la situació de les pistes.

Al voltant de les 15 h, la temperatura a la capital és de 13 °C, un clima excepcional. Segons diferents fonts dels sectors esmentats, la preocupació és doble. D’una banda, l’estat de la neu no serà òptim si no neva aviat. D’altra banda, també genera maldecaps el fet que molts turistes puguin repensar-se si és una bona idea passar les festes nadalenques al Principat, quan un dels pols d’atracció turística és la neu. Segons el Servei Meteorològic Nacional, hi ha previsió de nevades el divendres dia 30 de desembre.