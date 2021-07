Andorra la VellaViure l'experiència de ser apicultor per un dia per conèixer el procés de producció i recol·lecció de la mel després de fer una passejada per descobrir la història del poble de Santa Coloma; coronar una excursió al Bosc negre amb una sessió de ioga, o conèixer els secrets del romànic d'Andorra la Vella, amb la visita a la capella de Sant Andreu i l'església de Sant Esteve inclosa. Són les tres activitats noves que ofereix aquest estiu Andorra la Vella i que s'inclouen en els dotze itineraris per descobrir la parròquia des del vessant turístic.

A banda de les novetats, segons explica el comú de la capital en un comunicat, es mantenen les activitats d'altres anys, que tenen molt bona acollida, com les visites teatralitzades que es fan al llarg de l'estiu pel Centre històric i el poble de Santa Coloma, visites guiades al Centre històric per conèixer punts d'interès com Casa de la Vall o el barri antic, itineraris pel rec del Solà, i sortides a la vall d'Enclar i la vall de Santa Coloma, la vall del Madriu- Perafita-Claror i als miradors de l'Obaga.

L'objectiu, amb tots els itineraris, és potenciar la riquesa del patrimoni cultural i natural de la parròquia. Especialment es vol posar èmfasi en el vessant natural d'Andorra la Vella i Santa Coloma, que disposa de molts camins i rutes de muntanya per recórrer.

El conseller de Cultura i Promoció turística, Miquel Canturri, assenyala que amb aquest reguitzell d'activitats es vol oferir als visitants una sèrie de propostes diferents i atractives en què la natura i els espais històrics tan emblemàtics d'Andorra la Vella i Santa Coloma siguin l'eix vertebrador. "Hem pensat d'incloure una proposta com el ioga al Bosc negre, que combina la descoberta de la nostra muntanya amb una activitat molt saludable, i també la de l'apicultura per mostrar un dels productes d'altura que de manera ben natural es produeixen a casa nostra", remarca.

Les visites guiades, per qüestions sanitàries, estan reduïdes a un màxim de nou persones i l'ús de la mascareta és obligatori. Els itineraris guiats i activitats que ofereix el departament de Turisme d'Andorra la Vella reben cada any, en circumstàncies normals, una mitjana de 800 visitants durant els mesos de juny, juliol i agost. L'Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda atén presencialment a l'estiu una mitjana de 60.000 persones.

L'experiència de ser apicultor per un dia

Per dur a terme l'activitat, que es fa cada dimarts al matí, els assistents (l'activitat s'adreça als majors de 6 anys) s'han d'abillar amb l'equipament especial per estar en contacte directe amb les abelles. L'expert, en treure els insectes del rusc, mostra tot el procés de producció i recol·lecció de la mel que es fa a Santa Coloma i la Margineda, i els participants tenen l'oportunitat de viure l'experiència de primera mà. Entre altres, aprenen a diferenciar l'abella reina de la resta, veuen com treballen per fer la cera i la mel i entenen la importància d'aquests insectes en el procés de pol·linització.