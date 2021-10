L'Hospital Clínic de Barcelona i Enzyme Advising Group aposten per la Intel·ligència Artificial per a accelerar el diagnòstic de malalties pulmonars

AndorraL’Hospital Clínic de Barcelona (HCB), reconegut com el millor hospital d’Espanya i situat en la posició 21 del rànquing mundial, i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, han signat un acord de recerca i desenvolupament estratègic amb Enzyme Advising Group que té com a objectiu el desenvolupament d’algorismes d’intel·ligència artificial per a accelerar el diagnòstic de malalties pulmonars.

El projecte inicial se centrarà en la millora, mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial i computer visió, del diagnòstic d’una malaltia crònica que afecta tots dos pulmons de manera difusa i que es caracteritza per una cicatrització progressiva que fa que el pulmó perdi flexibilitat, i es deteriori el seu funcionament al llarg del temps.

Els pacients d’aquesta malaltia presenten una alta mortalitat i els tractaments disponibles per a abordar-les retarden, però no reverteixen, la patologia. Per això, l’ús d’intel·ligència artificial i de noves tècniques diagnòstiques permet detectar els canvis precoços en el teixit pulmonar abans que progressi la malaltia i aplicar el tractament al més aviat possible, millorant la qualitat de vida dels pacients.

El desenvolupament dels algoritmes d’Intel·ligència Artificial es realitzarà articulant un procés conjunt d’innovació i co-creació entre equips mèdics, científics de la dada i enginyers d’intel·ligència artificial, on el coneixement expert serà recollit a través d’eines desenvolupades per Enzyme.

Tecnologies basades en IA

El projecte es realitzarà utilitzant dues plataformes SaaS desenvolupades dins del marc d’Enzyme Technologies. D’una banda, la Smart Vision Platform (plataforma per al desenvolupament, gestió i consum de solucions de visió artificial), permetrà automatitzar els processos de classificació manual basats en inspecció visual i també trobar patrons, no detectats pels especialistes.

D’altra banda, KomOmbo, la plataforma d’Enzyme que funciona com un marketplace per a l’intercanvi de dades i coneixement, afegeix una capa d’Aprenentatge Federat assegurant la privacitat i permetent l’explotació del veritable valor de les dades, s’usarà per a crear la infraestructura d’entrenament col·laboratiu en futures extensions d’aquest projecte.

A través de l’anàlisi experta d’imatges i informació del banc de casos del HCB, i l’ús de les solucions integrades Computer Vision i KomOmbo de Enzyme, es facilitarà un recolzament als equips mèdics que permetrà millorar el temps de resposta en el procés de diagnòstic.

Antonio Martínez, Cap de servei d’Anatomia Patològica del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic, afirma que “la proposta d’Enzyme Advising Group ens va semblar innovadora i molt alineada amb els objectius de l’Hospital Clínic de Barcelona. Es tracta d’un projecte altament replicable a altres patologies que pot suposar un abans i un després en el diagnòstic de patologies, tant de malalties comunes com malalties rares. D’aquesta manera des del Clínic fem un altre pas com a referent en el camp de Patologia Computacional a través d’una tecnologia revolucionària i un partner de confiança”.

En aquest projecte, garantir la seguretat de les dades dels pacients és una prioritat estratègica, i per això, s’assegura mitjançant dues vies. D’una banda, per a desenvolupar l’algoritme s’utilitzen mostres excedents assistencials anònimes del HCB i addicionalment, cada component de la solució està dissenyat per a assegurar la confidencialitat del tractament de les dades.

Álvaro Ortín, CEO d’Enzyme Advising Group, exposa que “des d’Enzyme sempre hem apostat per la IA, que ara podem aplicar també al sector salut. Per aquest motiu, l’acord aconseguit és un pas important i estem encantats de poder col·laborar amb el HCB en aquesta innovadora iniciativa i poder aportar els nostres coneixements en IA per a accelerar el diagnòstic d’aquestes i altres malalties, millorant així la qualitat de vida dels pacients”.

Sobre l’Hospital Clínic de Barcelona

L’Hospital Clínic de Barcelona, amb més de 100 anys d’història, és un centre públic de salut referent a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i en el món, amb una clara voluntat d’excel·lència en les seves tres principals àrees d’acció: l’assistència, la recerca i la docència.

Sobre la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica és una institució sense ànim de lucre que va ser creada al maig de 1989. Té per objectius promoure, gestionar i dur a terme recerca en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut, especialment en el sí de l’Hospital Clínic de Barcelona i en tots els àmbits on l’Hospital desplegui la seva activitat, ja sigui per sí mateix o en col·laboració amb altres entitats.

Sobre Enzyme Advising Group

Amb més de 10 anys d’experiència, Enzyme és una empresa de serveis i producte de IA dedicada a la recerca, desenvolupament, implantació i integració de solucions tecnològiques basades principalment en la gestió de dades, la intel·ligència artificial i la blockchain. Guanyadora de diversos guardons internacionals per projectes realitzats en Intel·ligència Artificial i Computer Vision, Enzyme compta actualment amb un equip de més de 100 persones distribuïdes en les seves oficines a Madrid i Barcelona, i clients en més de 15 països. Des de 2017, Grup Pyrénées Andorra, la principal marca del principat Andorrà, és soci de referència de Enzyme.