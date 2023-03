L'Hotel de Messi a Andorra obre les portes

Andorra la VellaL’Hotel Boutique MiM de Leo Messi a Andorra, situat a l’antic establiment Casa Canut, ha obert les portes aquest dijous. A la pàgina web de l’establiment es poden veure els preus de cada habitació. La més econòmica, l’habitació Deluxe, costa 281 euros la nit, com a mínim durant la primera setmana d’activitat. La més cara, la suite, se’n va a 524. Encara hi ha una cambra més cara, tot i que només hi ha una. S’anomena la suite Messi i supera els 700 euros la nit. A hores d’ara ja està esgotada.

La línia de l’hotel ’boutique’ ja mostra que va dirigida a clients exclusius que volen viure una experiència dins de l’hotel de Messi a Andorra. El restaurant, anomenat Hincha, és a càrrec del xef Nando Jubany i compta amb alguns dels plats que més agraden al jugador.