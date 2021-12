L'incendi d'una casa a Alp deixa un home hospitalitzat en estat greu

AlpUn incendi ha cremat totalment una casa del municipi d'Alp, a la Cerdanya, i ha comportat l'hospitalització d'un home en estat greu i l'atenció sanitària in situ a dues dones. El foc, que s'ha notificat als Bombers de la Generalitat a les 1.14 hores, s'ha arribat a estendre cap a la teulada de l'edifici del costat. Hi han hagut de treballar vuit dotacions de bombers per gestionar el foc, que s'ha donat a prop de l'estació de la Molina. A les 5.09 hores el foc s'ha donat per controlat. Poc després, a les 6.16 hores, un altre incident menor ha afectat un edifici del carrer del Mas de l'Hospitalet de Llobregat. Una olla al foc s'ha cremat i ha generat molt de fum. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha atès una persona.

En el cas de l'incendi a Alp, el foc ha afectat principalment una casa del carrer del Sitjar. Quan les unitats terrestres del SEM hi han arribat, s'ha decidit enviar l'home que presentava una afectació més gran a l'Hospital de la Cerdanya.

Pel que fa a l'Hospitalet, l'incendi ha comportat que s'hi dediquessin tres dotacions de Bombers de la Generalitat. Alguns veïns han sortit de la finca, davant l'excés de fum. Finalitzades les tasques de ventilació, però, hi han tornat.