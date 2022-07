L'OMS declara la verola del mico emergència mundial de salut

Andorra la VellaL’Organització Mundial de la Salut ha declarat la verola del mico com una emergència de salut global després d’un augment en els casos a tot el món. La classificació és l’alerta més alta que l’OMS pot emetre i la decisió va ser presa aquest dissabte després d’una segona reunió del comitè d’emergència de l’organisme sobre el virus. Hi ha hagut 16.000 casos en 75 països i cinc morts.Així ho va anunciar el director general de l’OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’endemà passat que un comitè d’emergència amb experts en aquesta malaltia es reunís per primera vegada per a analitzar la possible declaració, que obligarà les xarxes sanitàries nacionals a augmentar les seves mesures preventives.