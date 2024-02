L'oposició de la Seu demana un increment d'efectius policials nocturns

La Seu d'UrgellJordi Fàbrega, el cap de l'oposició a la Seu d'Urgell, ha denunciat a través de les xarxes socials un episodi d'incivisme que ha tingut lloc a la capital alt urgellenca: la crema d'un contenidor. Concretament, ha tingut lloc a la zona de la Palanca. Arran dels fets, Fàbrega ha aprofitat per proposar que s'incrementin els efectius de policia nocturns per evitar actes d'aquest tipus. A la imatge es pot veure com la crema d'un contenidor ha provocat que s'escampi tota la brossa que portava a dins.