L'ACA tanca el 2021 amb un superàvit de 235.877 euros i una ferma aposta per la digitalització

Escaldes-EngordanyL'Automòbil Club d'Andorra ha tancat el 2021 amb un superàvit de 235.877 euros i superant els 10.500 socis. Així ho ha explicat el president de l'entitat, Enric Tarrado avui, durant l'Assemblea General del club que s'ha celebrat als Cinemes de l'Illa Carlemany d'Escales-Engordany. Aquesta xifra s'ha aconseguit gràcies a les 1.042 altes que s'han registrat en els darrers 12 mesos, que ha permès arribar fins als 10.530. A més a més, durant la presentació també s'ha posat sobre la taula el balanç de l'any sortint i el pressupost amb què l'entitat afrontarà les activitats previstes al llarg del 2022. Tarrado ha explicat que "aquestes xifres s'han obtingut gràcies a una gestió solvent i acurada que ha permès l'augment de la massa social, de l'activitat comercial i la solidesa dels serveis que ofereix el club són els pilars de la millora dels resultats econòmics". A més a més, el mandatari de l'Automòbil Club ha afegit que "hem heretat un club que estava en una bona situació financera i el que volem és encara potenciar-la més, marcant-nos el repte d'arribar als 15.000 socis a cinc anys vista". Abans de començar, s'ha fet entrega del carnet d'or als tres socis més antics que són Josep Balielles Babot, Josep A. Serra Pla i Antoni Duró Baró.

La innovació és un altre dels punts en els quals aposta l'ACA. En aquest sentit, l'entitat ha presentat l'ACA CLIC, l'app de l'Automòbil Club que els propers dies els socis i sòcies es podran descarregar i mitjançant el qual es vol consolidar el procés de transformació digital que s'afronta, i que substituirà el carnet físic per un de digital. En el marc de la millora continua en els serveis per als seus socis, Tarrado ha destacat que durant el 2022 també es continuaran introduint millores en la targeta ACA Master. En aquest punt, Tarrado ha destacat "la posada en funcionament de l'ACA Sim Center, que és quelcom molt important per a nosaltres" tot afegint que era una aposta estratègica a llarg termini.

Aposta esportiva

Una altra de les vessants que es vol potenciar des de la junta que presideix Tarrado és l'esportiva. En aquest sentit, tant el president com el secretari general, Toti Sasplugas, han posat especial èmfasi en l'arribada a Andorra de la 39a edició del Tour Auto, la prova de vehicles clàssics més important del calendari internacional. "Calculem que tindrà més de 230 participants, i que repercutirà molt positivament a Andorra, on se celebraran dues jornades i que comportarà un miler de nits d'hotel al país" ha dit Tarrado. L'aposta esportiva no es queda aquí, ja que també arribaran al país el GT Tour i le Grand Tour, proves de menor envergadura però igualment de gran importància internacional. A més a més, l'ACA manté les proves pròpies com la Pujada a Arinsal, la 51a edició del Ral·li d'Andorra, i el Winter Rally. Quant al programa de Joves Pilots, en surt per edat, Edgar Montellà i s'hi incorporen Marcel Muxella i Ian Porté, que se sumen a Raül Ferré, Marc Solsona i Àlex Español.

Un 2022 amb superàvit

L'ACA ha presentat una previsió de pressupost d'1,31 milions d'euros. En aquest sentit, Tarrado ha indicat que "mantenim el pressupost general respecte altres anys". Pel que fa al resultat d'explotació que s'espera un cop acabat el present exercici, el president ha indicat que aquest podria estar entorn als 152.332 euros. El motiu del descens, ha explicat Tarrado, és que "al llarg del 2022 es faran els pagaments de les obres que s'han fet a la seu social de l'ACA i que s'ha invertit en poder promocionar el país mitjançant l'automòbil" en clara referència als esdeveniments esportius que se celebraran al Principat l'any en curs i que tenen el cotxe al centre.

Finalment, en l'assemblea general de l'ACA s'ha anunciat que es renovaria, de moment per un any més, l'acord amb el Govern en el marc de la campanya 'Zero Accidents'. No obstant això, aquest tindrà un canvi important i és que deixarà d'estar vinculat al ministeri d'Economia i passarà a formalitzar-se amb el d'Ordenament Territorial, en el qual hi ha inclòs el departament de Mobilitat.