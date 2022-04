L'USdA celebra les mesures del Govern, però considera que són insuficients

Andorra la VellaDesprés que el Govern hagi presentat aquest dimarts una sèrie de mesures transversals per tal de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, la Unió Sindical d'Andorra (USdA), han manifestat estar d'acord amb les decisions, tot i que consideren que són insuficients. El seu president, Gabriel Ubach, ha manifestat que aquestes mesures sempre són benvingudes "perquè afecten realment a la gent més necessitada" i els donarà aire per poder respirar "però pensem que són insuficients per al gran problema econòmic que travessa avui en dia la societat andorrana". De fet, ha remarcat que el Govern s'ha de posar les piles pel problema estructural que hi ha com el sistema impositiu, la situació de l'habitatge o els salaris. Concretament, Ubach ha destacat que cal veure quin és el salari necessari per poder viure dignament a Andorra perquè "la gent vingui sàpiga que es guanyarà la vida dignament".

El president de l'USdA també ha afegit que cal anar a l'arrel del problema i començar a plantejar si el sistema impositiu en aquest país és el més just i adequat, així com també veure si les polítiques d'habitatge que s'han portat a terme en els darrers anys ho són. "Nosaltres pensem que no", ha reiterat, assegurant que calen modificacions per revertir aquests problemes estructurals. De fet, ha comentat que s'ha de treballar conjuntament per trobar solucions efectives i no pedaços, ja que són problemàtiques molt greus que es porten arrossegant des de fa molt temps, ha afegit.

Respecte a la mesura de baixar l'IGI dels productes bàsics, Ubach ha declarat que hi estan d'acord, però que aquesta mesura al final l'acabarà pagant tots els andorrans, pel fet que per exemple, els ajuts a l'habitatge surten dels impostos. "És un peix que es mossega la cua", ha expressat, remarcat que cal un sistema impositiu més just on el que guanya més contribueixi més. Respecte a la problemàtica de l'habitatge, ha comentat que l'ajut és per a les famílies més desafavorides i actualment es pot trobar gent fàcilment amb aquesta dificultat per trobar un habitatge o per omplir el cistell de la compra. Com a exemple, ha indicat que en el darrer pont es veia poca gent comprant al Principat. "Això vol dir que a fora d'Andorra estan trobant preus més interessants".

Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, ha comentat que des de la CEA valoraran les mesures en els propers dies i ha afegit que han posat sobre la taula altres mesures, com una bonificació del 50% de l'IRPF pels salaris entre 24.000 i 40.000 euros. Quant a l'habitatge, també ha manifestat que s'ha de trobar un just equilibri tant pels propietaris com pels llogaters. Tant des de l'USdA com des de la CEA s'han mostrat disposats a treballar conjuntament per trobar solucions efectives a la problemàtica actual.