Lasne reclama més recursos humans a la policia mentre garanteix millores laborals

Andorra la VellaEl nou director del Cos de Policia, Bruno Lasne, ha encetat el seu mandat amb una reclamació reiterada relativa a la necessitat de disposar de més recursos dins del departament, tant humans com tècnics. Durant l'acte de celebració de la patrona del cos, Santa Maria Auxiliadora, el director ha posat en relleu que al llarg dels propers anys s'hauria de disposar de fins a 300 agents, una quarantena més que en l'actualitat, malgrat que s'ha mostrat conscient del fet que "els recursos no són il·limitats", per la qual cosa "això no es podrà fer en un any". Així mateix, ha aprofitat per anunciar que l'objectiu d'aquest 2023 serà "millorar les condicions laborals" dels funcionaris i introduir millores en el funcionament del departament.