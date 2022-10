La lentitud de la justícia: un problema europeu, no només andorrà

Andorra la VellaLa lentitud de la Justícia és un problema comú al continent europeu, no només a Andorra. Així ho constata el president del CCBE (Consell de l'Advocacia Europea), James MacGuill, entitat que aplega tots els lletrats d'Europa i que celebra una reunió divendres al Principat i que aplega fins a un milió d'advocats, i que recull RTVA. Sònia Baixench, degana del Col·legi d'Advocats d'Andorra, afegeix per la seva part que hi ha dues causes principalment. Aquestes són la manca de mitjans i la complicació de les lleis. Una qüestió que no se circumscriu al Principat i que assegura Baixench que ja van denunciar.