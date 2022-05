Un lustre de presó per a l'autor de l'atropellament al McAuto

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts ha condemnat a cinc anys de presó, quatre ferms i un condicional a l'autor de l'atropellament del McAuto. La resolució arriba després de la vista oral que va tenir lloc l'1 d'abril per jutjar al metge acusat d'assassinar un resident de 50 anys i d'origen argentí el 21 d'agost del 2020 en atropellar-lo a l'avinguda Tarragona, just a l'alçada del McAuto. La família de la víctima, concretament la vídua i la filla, van retirar l'acusació particular després de rebre una compensació econòmica de 188.000 euros per part de l'acusat, qui fins ara es trobava empresonat al centre penitenciari de la Comella i que continuarà d'haver estant els propers anys.

El succés va tenir lloc l'agost de fa dos anys quan el metge espanyol i la víctima van iniciar una discussió perquè, aparentment, un dels dos hauria realitzat una maniobra imprudent. Tal com van detallar els testimonis de l'incident, els quals sopaven a la terrassa del restaurant de menjar ràpid, els dos homes haurien discutit, l'un dempeus davant el vehicle de l'altre, fins que el conductor hauria envestit l'altre interlocutor que l'increpava davant del seu vehicle. Després de ser atropellat la víctima va ser traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va perdre la vida a causa de les greus lesions sofertes arran de l'accident.