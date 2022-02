El luxe fet jersei

Andorra la VellaPodríem dir que el Caixmir és la reina de totes les llanes. En comparació amb la llana ordinària és molt més brillant, extremadament suau, i escalfa fins a vuit vegades més que la convencional per la seva alta capacitat de termoregulació. A més a més, absorbeix fàcilment la humitat -i, per tant, la suor-, pesa molt menys, no pica, i és antiestàtica (adéu als rampells d'electricitat quan portes llana i toques un objecte). En definitiva, comprar un jersei de Caixmir suposa una gran inversió. És d'aquelles peces de 'fons d'armari' que mai passen de moda i combinades amb uns texans o uns pantalons de pinça s'aconsegueix un 'look' esportiu o d'oficina, però sempre elegant.

Una de les marques insígnia en jerseis d'alta qualitat fets amb llana de Caixmir és Blaw. La firma de moda d'home està creada pel dissenyador barceloní Xavi Burgell i a Andorra només la trobaràs a la planta baixa de Pyrénées Andorra (Alerta, d'aquí a unes setmanes és el Dia del pare!), ja que la firma es va aliar amb la companyia andorrana de manera exclusiva per portar la seva moda al Principat. La seva selecció es basa en peces de colors neutres com el torrat, el gris marengo, el negre i blau marí, amb coll rodó; tot un clàssic.

Malgrat que la marca es va crear a la capital catalana, Blaw fabrica els seus jerseis de Caixmir a Itàlia, on va trobar els millors processos tèxtils per elaborar aquestes peces tan delicades. En aquest sentit, si adquireixes un jersei de Caixmir, ja sigui de la marca Blaw de Pyrénées Andorra o de qualsevol altra firma de moda, cal recordar que són peces que s'han de rentar a mà, amb aigua temperada i mai mai mai, posar-les a l'assecadora. Qui avisa no és traïdor.