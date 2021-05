Majoral, "decebut" per l'incompliment del protocol en el brot a l'òpera, diu que es va quedar "gèlid" quan va llegir la notícia

Sant Julià de Lòria"Quan vaig veure la notícia als mitjans em vaig quedar gèlid". Amb aquestes paraules, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, s'ha referit a l'anunci d'aquest dilluns del ministeri de Salut d'obrir un expedient a l'organització de la sarsuela cubana 'Cecília Valdés' després de constatar que el brot es va originar per no respectar els protocols sanitaris acordats abans de la celebració de l'actuació del 8 de maig, que fins al moment ha deixat 23 casos positius. "El ministre Benazet va dir que s'havien de depurar responsabilitats, i jo també ho comparteixo", ha dit.

La voluntat de la corporació també és "saber què ha passat i quin és el motiu d'aquest brot" però, a títol personal, Majoral ha manifestat estar "decebut". "Aquesta confiança que havíem demostrat fins ara de què tot estava controlat en els actes culturals s'ha perdut, i per això sento decepció", ha ressaltat.

Ara, la decisió final de sancionar l'organització està en mans del Govern, que ha de ser qui "faci el que correspon i esbrini el perquè del brot". Tot i això, Majoral ha explicat que aquest dilluns va mantenir una trucada telefònica amb la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, per posar la corporació a la disposició del ministeri i "aclarir tot allò que estigui a l'abast del comú".

Precisament, durant la compareixença d'aquest dimarts davant la comissió legislativa de Sanitat, Martínez Benazet ha informat que dels 23 positius, nou són d'Andorra Lírica, quatre del cor Sant Ermengol, un de l'esbart i nou positius a partir de contacte amb les persones infectades. Així, encara que des d'Andorra Lírica demanessin disculpes i anunciessin que va ser un error, el ministre ha declarat que en aquests moments "s'està instruint un expedient, com no pot ser d'una altra manera", ja que s'han d'aplicar els mateixos principis per a tothom i els tècnics "prendran les decisions que siguin més justes i equilibrades".

A més, ha afegit que en aquests moments s'ha de mirar qui eren els organitzadors, però en cap cas considera que el comú lauredià hagi de revisar si els membres de l'espectacle s'havien fet el test d'antígens tres hores abans o no.