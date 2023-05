Malestar entre els petits propietaris de pisos perquè veuen que no s'està desnonant per impagament

Andorra la VellaPetits propietaris s'estan queixant perquè no s'estan executant els desnonaments dels inquilins que han deixat de pagar el lloguer. Diferents immobiliaris han corroborat que aquesta situació els hi ha estat comunicada pels amos dels pisos, que sovint van llogar a través d'immobiliària, però que des del sector ben poca cosa es pot fer. Els agents consultats expliquen que situacions com aquesta empitjoren el mercat de lloguer. Primer perquè aquests propietaris possiblement ja no volen tornar a posar l'habitatge en el mercat. I, en segon lloc, el boca-orella d'aquests casos fa que altres amos de pisos prenguin la mateixa decisió i optin per altres camins com la venda o deixar-ho buit.

Els immobiliaris han comentat que el problema es troba en el fet que legalment es va produir un traspàs de competències per a les execucions dels desnonaments dels batlles als saigs. La sentència que establia el desnonament té lloc a la Batllia, però un canvi en la legislació va fixar que fossin els saigs els que passessin a tenir les competències per al procés per fer fora l'inquilí per impagament. Els saigs davant tota una sèrie de dubtes no hi van estar d'acord, perquè d'entrada ningú els va avisar que passaven a tenir aquestes funcions.

En el BOPA del 3 de gener es va fixar que els saigs s'havien d'encarregar de dur a terme els desnonaments, però no va ser fins el passat dimecres quan Govern va establir el reglament que crea unes tarifes. La mínima s'ha fixat a partir de 200 euros. Els saigs volen que hi hagi un acompanyament paral·lel per part d'afers socials quan hi hagi un cas on realment els afectats no puguin pagar el lloguer.