El mapa de TV3 que avergonyeix Andorra

La televisió pública de Catalunya ha emès durant aquest cap de setmana una informació que compara l’índex de risc de rebrot del Sars Cov 2 a diversos indrets d’Europa. La mostra de TV3 inclou sis estats amb un percentatge elevat, i al capdavant del qual se situa Andorra, amb 1.632. El segon és la República Txeca, amb 1.009, Bèlgica i Països Baixos tenen 605 i 631 respectivament, i tanquen Espanya i Alemanya, amb 309 i 91.



Segons el mapa, la diferència abismal de xifres situa el Principat al capdavant d’Europa en risc de rebrot, amb molta diferència de la resta, sobretot de l’estat veí del sud. La notícia ha estat comentada a les xarxes socials, per residents que han mostrat la seva sorpresa. Alguns també han criticat que “Andorra només surt a TV3 quan se la relaciona amb notícies dolentes”.



Pel què fa a les xifres del mapa, cal recordat el missatge que les autoritats sanitàries difonen amb insistència: en localitats o regions sanitàries amb baixa densitat de població i un comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades de risc sense que la situació sigui de gravetat.



El risc de brot d'un territori s’obté a partir de diverses variables calculades a partir del nombre de casos diagnosticats. Com que Andorra diagnostica molt més que la resta de països que apareixen al mapa de TV3, les xifres són molt més altes, però també molt més ajustades a la realitat que les de la resta d’estats.



També cal recordar que les altres variables que s’utilitzen per mesurar la incidència del Sars Covid 2 en un territori, la taxa de reproducció de la malaltia i la pressió hospitalària, no són elevades a les Valls, especialment la segona, de cara a prevenir un col·lapse sanitari.



Ara bé, amb tot, es considera que el risc de rebrot és molt alt a partir de 200. Per tant, amb 1.632, difícilment es pot trobar un adjectiu que s’ajusti al risc de brot al qual està exposat actualment el Principat.