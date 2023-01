Marcos Llorente i Marco Asensio, representats per una agència andorrana

Andorra la VellaRegenera Elite és una agència de rendiment i de representació d'esportistes, situada a Andorra, que deriva de la companyia de salut Regenera. Fundada per Carlos Pérez, David Vargas, Néstor Sánchez i Xavi Cañellas al 2019 s'espera que durant el 2023 arribi a una facturació de dos milions d'euros. L'agència representa els futbolistes Marcos Llorente, Marco Asensio, Gerard Deulofeu, Luis Milla, Joaquín Fernández i Pablo Pérez com a clients, així com la portera de waterpolo Paula Nieto i la pilot de motociclisme Ana Carrasco.

Regenera Elite té com a negoci la venda de serveis de gestió del rendiment a esportistes d'elit i s'encarrega d'intervenir en cadascuna de les àrees de la vida de l'esportista, a través d'un diagnòstic personalitzat amb un seguiment diari.

L'empresa dissenya plans d'intervenció amb els quals busca entendre en profunditat l'estat biològic, fisiològic i neurològic de l'esportista. Actualment, l'empresa compta amb quatre àrees: health & performance, futbol, marques i representació i legal.

De cara a 2023, l'agència busca augmentar el nombre de futbolistes als quals representar, posant el focus en esportistes de parla hispana tant de LaLiga com d'altres divisions professionals. A més, s'enfocarà a desenvolupar el segment de rendiment de jugadors joves i incorporarà a un director de l'àrea de futbol, amb l'objectiu de vendre els seus serveis a deu nous futbolistes joves. En un futur, l'empresa no descarta obrir-se a altres esports, tant en representació com en serveis de salut.

“Treballem amb el boca a boca, comencem amb Llorente i ja tenim a sis jugadors; ara l'objectiu és incorporar a un equip de professionals de clíniques, formar-los en rendiment i donar entrada a més jugadors”, destaquen. “Estem interessats en esportistes i no sols consolidats, sinó també en promeses, tant d'Espanya com d'Europa”, afegeixen. Regenera, fundada en 2006, té setanta empleats que treballen en tres unitats de negoci: educació, diagnòstic i clíniques.