Marsol i Mortés representen als comuns al 41è Congrés de Poders Locals i Regions del Consell d'Europa

Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, participen des d'aquest dimarts i fins divendres 28 al 41è Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa com a representants de totes les corporacions comunals. La cita, que es torna a celebrar per primer cop a Estrasburg de manera presencial després de la pandèmia, se centrarà majoritàriament en la recuperació post-Covid. A l'acte també els acompanyen l'ambaixador d'Andorra al Consell d'Europa, Joan Forner, i del secretari de la delegació, Isaac Pérez.

Així doncs, des del comú de la capital informen que en el context de la crisi sanitària, el Congrés celebrarà un debat sobre les palanques de la recuperació post-Covid amb Carlo Monticelli, governador designat del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, i Ulrik Vestergaard Knudsen, secretari general adjunt de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). L'ordre del dia també inclou debats sobre els desafiaments de les ciutats postpandèmia.

Els reptes de les qüestions migratòries s'examinaran al voltant de dos debats: Regions i diàspora, i Migració: reptes persistents per a ciutats i regions, amb la participació de l'ambaixador Drahoslav Štefánek, representant especial del secretari general del Consell d'Europa sobre migració i els refugiats, i Erini Dourou, ponent del Congrés sobre temes migratoris. De fet, aquest dimecres a la tarda els municipis de Torres Vedras (Portugal), Argostoli (Grècia) i Salford (Regne Unit) seran reconeguts per les iniciatives desenvolupades per a la integració de la comunitat gitana als territoris respectius.

Com a part del seguiment del respecte a la Carta Europea de l'Autogovern Local per part dels estats membres del Consell d'Europa, el Congrés adoptarà els informes de seguiment d'Albània, Xipre, els Països Baixos, Macedònia del Nord i Espanya. Entre les personalitats convidades, a banda de les ja mencionades, hi ha la viceministra de l'Interior d'Albània, Romina Kuko, el ministre de l'Interior de Xipre, Nicos Nouris, el secretari d'Estat de Política de Seguretat d'Hongria, Péter Sztáray, el viceministre d'Afers Territorials de Macedònia del Nord, Zoran Dimitrovski, i la secretària general de Coordinació Territorial d'Espanya, Miryam Alvarez Páez.

L'associació de comuns d'Andorra participa des de 1994 al Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa, que se celebra dos cops l'any. Aquesta suposa la primera participació andorrana presencial dels actuals equips comunals sorgits de les urnes el desembre del 2019, ja que les darreres sessions s'han realitzat de manera telemàtica. Els comuns del Principat van ser representats de manera presencial a Estrasburg per última vegada l'octubre del 2019 amb els aleshores cònsols majors de La Massana, David Baró, i d'Escaldes-Engordany, Trini Marín.