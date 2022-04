Martínez Benazet: molt més que la cara visible de la pandèmia

Andorra la VellaJoan Martínez Benazet, la cara visible de la pandèmia a Andorra, ha finalitzat aquest dijous el seu mandat al capdavant del ministeri de Salut havent assolit gran part de les fites marcades a l'inici de la legislatura i, sobretot, havent gestionat la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, des de l'esclat fins a la retirada 'definitiva' de les mascaretes als espais interiors. Benazet va agafar la cartera sanitària el 22 d'agost del 2019, amb l'equip del cap de Govern, Xavier Espot, i des de llavors va posar fil a l'agulla per donar solució a les qüestions primordials marcades.

Entre els projectes més destacats figura la implantació de la figura del metge referent, que va entrar en vigor mesos abans de l'esclat de la crisi sanitària i que ha tingut un paper cabdal en l'activitat de l'antic ministre de Salut. També cal destacar la implementació del Servei d'Atenció a la Dona, juntament amb la seva mà dreta, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i que va suposar un pas endavant pel reconeixement del dret de les dones a Andorra.

Entrant al territori de batalla on Benazet ha destinat la majoria dels seus esforços en favor del bé de la població, el 2 de març es va detectar el primer contagi de coronavirus al país, el qual va començar a activar les alarmes del ministeri i del Govern davant l'expansió que aquest començava a tenir als països de l'entorn i, sobretot, a la Xina. La primera aparició del titular de Salut en pantalla per informar sobre la la pandèmia i les mesures decretades per l'executiu per fer-hi front va ser el 13 de març del 2020 i des de llavors i fins aquest dijous, juntament amb el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha esdevingut la cara visible de la Covid a Andorra o, com se l'ha arribat a anomenar popularment, el capità del coronavirus.

Pocs dies després, el metge es confinava a casa en ser contacte d'un positiu i finalment va contreure el virus a finals del mes març d'ara fa dos anys. Benazet, a banda d'explicar diàriament a tota la població l'evolució de la situació sanitària també va protagonitzar grans moments que molt probablement quedaran gravats en l'imaginari col·lectiu, com la sortida en escena dels seus gats, el Barrie i l'Aima, dues bestioletes que van captivar a la ciutadania i van aportar un toc d'alegria a les rodes de premsa.

El fins ara titular de Salut també va mostrar un gran apreci pels més petits amb la iniciativa dels diplomes per reconèixer la seva bona actitud durant el confinament i animar-los a continuar a casa per fer front a l'evolució del virus. De les fites de Benzet durant la pandèmia cal recordar la realització de l'estudi poblacional amb proves d'anticossos, esdevenint el primer i únic país que va cribrar a tota la població amb la voluntat d’aïllar selectivament als casos positius i disminuir la propagació del virus i relaxar les mesures de confinament.

Durant les rodes de premsa l'exministre animava a població a no donar potes al virus, a quedar-se a casa per evitar-ne la propagació, i que era molt important que se seguís fent exercici a casa durant el període de confinament domiciliari, sobretot la gent gran, tot posant d'exemple la seva mare, de 101 anys i recentment traspassada, qui feia abdominals quan es despertava i la citava com a exemple de vida saludable.

La darrera etapa del metge al ministeri ha estat completament marcada per la pandèmia, però també ha protagonitzat grans assoliments com l'acord amb Grífols per construir un centre d'investigació P3 a Ordino i les darreres carpetes que ha resolt, com el pla de salut mental i l'aprovació de la cartera de serveis de la CASS.

La tasca del dirigent durant aquests mesos agitats al capdavant de la cartera de Salut ha estat àmpliament reconeguda per bona part de la societat andorrana i per la classe política del país, com ho il·lustra la foto conjunta a l'arc parlamentari, després de la seva darrera sessió d'aquest dijous.